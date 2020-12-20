لمحبي الحنيذ أفضل مطاعم الحنيذ في السعودية لتجربتها فورًا

أفضل مطاعم الحنيذ في السعودية، الحنيذ من الأطعمة التي تشبه في تحضيرها المندي، ولكنهما ليستا بنفس الطريقة ولا نفس المذاق النهائي، وهناك العديد من مطاعم الحنيذ في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، ولكن نجد تلك المطاعم منتشرة بكثرة في موطنها الأصلي مثل مناطق اليمن وإقليم تهامة والسراة، ونقدم أحدث مطاعم الحنيذ وأشهرها في السعودية.

مطاعم حنيذ شبوه

تم افتتاح مطعم حنيذ شبوه في بداية عام 2020 الحالي في شرق الرياض، ويتواجد المطعم في حي النسيم الشرقي بحسان بن ثابت، ومواعيد عمل مطعم حنيذ شبوه من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية عشر منتصف الليل كما أنه يعمل طوال أيام الأسبوع، وما يجعله مميزًا هو تقديمه للطعام بجودة رائعة مع أسعار مناسبة.

التواصل مع مطعم حنيذ شبوه

يمكن الاتصال على 0577330041 لطلب الطعام على الفور.

مطعم حنيذ وعسل

تم إنشاء المطعم تحت قيادة الشيف جابر الحدادي بتاريخ 4/7/1440 أي قبل عامين من الآن، وموقع مطعم حنيذ وعسل هو المونسية بطريق الشيخ حسان بن حسين مع تقاطع الأمير محمد بن سلمان.

التواصل مع مطعم حنيذ وعسل

الاتصال على:

0539926999.

0539927999.

0539921999.

0539924999.

مطعم حنيذ الأخوين

من أشهر مطاعم الحنيذ المعروفة بالناحية الشمالية في الرياض، افتتاح المطعم كان بهذا العام 2020، وموقع مطعم حنيذ الأخوين في ظهرة لبن بشارع تبوك، مواقيت عمل مطعم حنيذ الأخوين من السادسة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

الاتصال على 0555091916.

التواصل مع مطعم حنيذ الأخوينحنيذ الدار الجنوبي

لدى المطعم فرعين أحداهما في حي الطويق والآخر بحي ظهرة لبن وهو الفرع الأحدث، ومواعيد عمل حنيذ الدار الجانبي من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

الاتصال على 0508001295.

التواصل مع حنيذ الدار الجنوبيحنيذ البيت العربي

موقع مطعم حنيذ البيت العربي في حي الطويق بشارع عثمان بن صدقة متواجد بجانب البنك الأهلي، مواعيد عمل حنيذ البيت العربي من الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا.

الاتصال على:

التواصل مع حنيذ البيت العربي

0505992262.

0505992248.