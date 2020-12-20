البدء اليوم في استقبال طلبات المواطنين لتملك العقارات من خلال منصة إحكام

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استقبال طلبات المواطنين لتملك العقارات من خلال منصة إحكام، قامت أمس الهيئة العامة لأمانة اللجان بالإعلان عن البدء في استقبال طلبات تملك العقارات للمواطنين اليوم الأحد الموافق عشرين من شهر ديسمبر لعام 2020، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية إحكام وهي منصة حديثة تسهل من استقبال طلبات تملك المواطنين للعقارات، بدلًا من الذهاب لمكتب الهيئة المختصة والتعرض للنزول من المنزل والزحام.النظر في طلبات تملك عقارات الدولة
قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة في الفترة الماضية بإصدار بعض القرارات والإجراءات والقوانين الهامة للتعامل مع امتلاك العقارات في السعودية، مع توضيح هام لأهم وثائق تملك العقارات وشروط امتلاك عقارات في السعودية، وشكلت لجنة هامة لتوضيح جميع الأمور المطلوبة لامتلاك العقارات من قبل المواطنين.
كما أوضحت الهيئة أن اللجان التي تم تشكيلها تهدف إلى تنظيم عمل اللجان الخاصة بطلبات النظر في تملك العقارات وذلك بموجب الأمر الملكي، والجدير بالذكر أن تلك اللجنة التي تم تشكيلها تم بحضور وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مع توضيح أهمية الالتزام بمبادئ الإنصاف والعدل والشفافية عند وضع تلك القواعد، على أن تكون أساسية في حفظ الحقوق لجميع الأطراف المشاركين بالصفقة.شروط امتلاك العقارات في السعودية
لإرسال طلب تملك لأحد العقارات بالمملكة يجب توافر الشروط التالية:
- العقار المطلوب امتلاكه يجب ألا يكون سبق الفصل فيه من قبل بحكم قضائي.
- الطلب المقدم لامتلاك العقار عليه أن يكون مقدمًا في خلال سنة من تاريخ الأحد الموافق عشرين من شهر ديسمبر 2020 أي الخامس من جمادي الأول عام 1442.
- يجب أن تثبت المخططات التنظيمية والمصورات الجوية عدم وجود أي إحياء في العقار المطلوب امتلاكه قبل صدور أمر الإحياء بتاريخ 9/11/1387.
- على العقار المراد امتلاكه ألا يكون ضمن المواقع التي تم منع اكتساب الملكية لها مثل قمم الجبال، حدود الحرمين، الأراضي الساحلية، مجاري الأودية والسيول، المواقع الأثرية، محميات الحياة الفطرية، أراضي المنتزهات، أراضي الغابات والمراعي، مناطق مصادر المياه، مناطق التعدين والطاقة، محطات الكهرباء، الأملاك العامة والخدمات العامة.
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