أيرلندا تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار فى حديثه لصحيفة "فيرجين ميديا نيوز" إلى أن هذه الإجراءات تأتى بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا.
وأضاف، بحسب "روسيا اليوم"، أن السفر العام بين أيرلندا وبريطانيا سيتم تقييده وسنراجع هذا الأمر صباح الثلاثاء"، لافتا إلى أنه تستثنى من هذا الإجراء حركة البضائع والعاملين الأساسيين فى سلسلة التوريد.
وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد فى بريطانيا.
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