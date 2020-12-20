بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

قررت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية مؤقتا، لمدة اسبوع وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

لكن ما الاستثناءات من هذا القرار؟

بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية عبر وكالة الانباء السعودية "واس"، قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

وقررت كذلك تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

واستثنت المملكة العربية السعودية من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأكد البيان أنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تفشت في بريطانيا.

وأوقفت دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يعتقد أنها اسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.