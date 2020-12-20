المغرب يعلن إغلاق الرحلات الجوية مع بريطانيا لأجل غير مسمى

أفادت وسائل إعلام مغربية بإعلان السلطات المغربية إغلاق الرحلات الجوية مع بريطانيا ابتداء من اليوم الأحد.
وبحسب "طنجة 7"، أغلقت السلطات المغربية الرحلات الجوية مع بريطانيا ابتداء من 20 ديسمبر الجاري بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بينما لم تعلن السلطات المغربية أجلًا لنهاية إغلاق الرحلات مع بريطانيا.
وجاء ذلك في إطار إعلان العديد من الدول إغلاق الرحلات الجوية مع بريطانيا، مثل هولندا وإيران وتركيا وإيرلندا والسويد بسبب السلالة المتحورة من فيروس كورونا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تفشت في بريطانيا.
وأوقفت دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يعتقد أنها أسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس إن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات الحالية، ويبدو أنها السبب وراء الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا.
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