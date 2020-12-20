نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة أمريكا ببغداد تكشف عن تعرضها لأضرار جراء هجوم صاروخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، أن الأنظمة الدفاعية للسفارة ردت على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وأشارت السفارة، في بيان منذ قليل، إلى أن أضرارا طفيفة لحقت بمجمع السفارة، نتيجة هجوم الصواريخ الثمانية على مقرها، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك لم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ونوهت السفارة الأمريكية في بغداد، بأنها تلقت تقارير أن الهجوم الصاروخي أسفر عن أضرار في مناطق سكنية مجاورة بها، معتبرة أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء على سيادة العراق.

ودعت السفارة الأمريكية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.