نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الصحة الكويتية” وصول لقاح فايزر خلال أيام وآخر المستجدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستتسلم وزارة الصحة الكويتية خلال أيام الجدول النهائي الخاص بفترة الشحن والتوريد من الشركة المصنّعة للقاح فايزر الخاص بالفيروس الوبائي كورونا ” كوفيد 19″الذي يجتاح العالم حاليا، كما أوضحت وزارة الصحة أنه تم وضع لقاح موديرنا تحت مرصد المراقبة والتقييم، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA” أول أمس، كما أكدت مصادر في الوزارة أنها تراقب آخر التطورات والتجارب التي يتم تنفيذها على أكثر من لقاح حول العالم، وذلك لمعرفة الأكثر اعتماداً منها ومبادرة الحجز فور حصولها على الاعتمادات الرسمية، غير أنها قامت فعلا بحجز كميات متفرقة سابقاً.

كما أوضحت المصادر الرسمية في وزارة الصحة الكويتية:

أن تسجيل وترخيص أي لقاح أو دواء يتم من خلال تقديم الشركة المتعهدة باستيراده بطلب رسمي إلى وزارة الصحة، لمطالعته و إصدار الموافقة عليه من عدمها.

كما أن لقاح موديرنا يعد الثاني بعد لقاح فايزر- بيونتك الذي ينال موافقة FDA.

كما كشف د. خالد الجار الله رئيس اللجنة الاستشارية العليا لجائحة كورونا في وزارة الصحة أن عدد الراغبين في تلقي تطعيمات كورونا في الكويت من خلال رابط التطعيم الإلكتروني. الذي وضعته وزارة الصحة تجاوز 60 ألف شخص.

وأشارة المصادر أن الوزارة متحفزة لإنجاز وصول أي لقاحات يتم اعتمادها من المنظمات العالمية المتخصصة، من بينها لقاح فايزر، ولقاح موديرنا، وذلك بعد عبورها من خلال القنوات الرسمية والحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بالأمر، موضحه أن لقاح موديرنا أثبت فعالية تصل إلى %94.1 بعد إجراء تجارب على 30 ألف شخص، موضحه أن هذه الدراسات والتجارب قد بينت أن هناك بعض الآثار الجانبية لهذا العقار على البعض، وهي » الصداع والحمى وآلام العضلات والمفاصل« وبدرجات متفاوتة.