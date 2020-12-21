الخطوط السعودية تعلن عن فتح باب التوظيف

فتح باب التوظيف في الخطوط السعودية، بين الوقت والآخر تقوم الخطوط السعودية بفتح باب التوظيف للمضيفات وضع عدة شروط للمتقدمات، وخاصةً في بداية كل عام يكون هناك خطة جديدة بأفراد وموظفين جديدة ويكون هناك عدة فرص لتلك الوظائف، في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل خبر الإعلان عن فتح باب التوظيف في الخطوط الجوية السعودية.

شروط التقديم على وظائف المضيفات

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر لكن يتقدم إلى وظيفة مضيفة في الخطوط الجوية السعودية، وعلى أساس هذه الشروط سوف يتحدد لكل شخص دوره و وظيفته، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة لوظيفة المضيفة على الخطوط الجوية السعودية أن تكون سعودية الجنسية.

يجب أن يكون المؤهل العلمي المتقدمة على وظيفة مضيفة في الخطوط الجوية السعودية لا يقل عن الثانوية العامة.

يجب أن يكون عمر المتقدمة لوظيفة مضيفة في الخطوط الجوية السعودية لا يقل عن العشرين عامًا ولا يزيد عن الثلاثون عام وذلك يكون وفقًا للتقويم الميلادي.