اقتراب موعد استقبال طلبات التملك في عقارات الدولة، قامت الأمانة العامة للجان بالبدء في النظر في امتلاك العقارات الخاصة بهيئة عقارات الدولة، موضحةً أنه من المفترض أن يتم غدًا استقبال طلبات التملك، أو طلبات تعديل العقارات للمواطنين من خلال المنصة الإلكترونية منصة إحكام، وسيتم إطلاقها غدًا الأحد الموافق العشرين من شهر ديسمبر الحالي.

ضوابط النظر في طلبات التملك للعقارات

قامت الهيئة بتعديل طلبات تملك العقارات منذ فترة قريبة، على أن يتم الأخذ بها في تقديم طلبات التملك للعقارات الجديدة، وهي:

ألا يكون طلب التملك سبق النظر فيه والحكم فيه من قبل بحكم قضائي مكتسب. على الطلب المقدم للتملك أن يكون مقدمًا في سنة من تاريخ يوم 5-5-1442 هجريًا، والموافق 20-12-2020 ميلاديًا. يمكن لمن أصدر قرار صرف النظر عن طلب التملك أن يعيد تقديم الطلب بعدما يتم التحقق من شروط تقديم طلبات التملك. الطلب المقدم لامتلاك عقار ما يجب ألا يكون من ضمن المواقع الغير شرعية والغير مقرر امتلاكها وغير مسموح الاكتساب فيها بشكل شرعي أو لها قوانين وتعليمات خاصة بها.

المستندات المطلوبة لامتلاك العقارات

يتطلب تقديم طلب امتلاك العقار إلى بعض المستندات الهامة منها:

وثائق تدل على التمليك أو الإحياء. رفع المساحي من مكتب يجب أن يكون معتمد ومتضمن لاحداثيات العقار ونوعه وحدوه وموقعه ومساحته وأضلاعه. الطلب المقدم لهيئة التعديل للأمانة يجب أن يكون وفق لنموذج جاهز من الهيئة ومرفق معه المستندات والوثائق المطلوبة.

موعد استقبال طلبات تملك العقارات

وفقًا لما أوضحته هيئة التعديل للأمانة فإنه بمشيئة الله سيتم غدًا الأحد الموافق يوم عشرين من شهر ديسمبر لعام 2020 الحالي، ويجب أن تكون الطلبات المقدمة وفق الشروط المقدمة لاستقبال طلبات العقارات.