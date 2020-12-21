خطوات إصدار إقامة لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين عبر أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية، إمكانية إصدار إقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك تسهيلاً على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وتوفير الوقت والجهد في الذهاب إلى مكاتب الجوازات لاستخراج الإقامة، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا في جميع مناطق المملكة، وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من العدوى، بسبب التكدس في المصالح الحكومية السعودية، وسوف نتعرف على متطلبات إصدار إقامة وخطوات التقديم.

متطلبات إصدار الإقامة

حددت المديرية العامة للجوازات المتطلبات التي يجب أن تتوفر للحصول على الإقامة وهى كما يلي:-

القيام بتسديد الرسوم الخاصة بالإقامة ومخالفات التأخير إن وجدت. القيام بتسديد المخالفات المرورية على أفراد الأسرة أو أحد العمالة إن وجدت. أن يتوفر لدى صاحب الطلب رقم دخول – رقم الحدود. أن يجتاز صاحب الطلب اختبارات الفحص الطبي، سواء كان لأحد أفراد الأسرة أو أحد العمالة في المراكز الطبية المعتمدة. أن يكون الشخص الذي نرغب إصدار إقامة له، موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية، سواء كان أحد أفراد الأسرة أو أحد العاملين. أن يكون جواز السفر ساري المفعول عند استخدام هذه الخدمة. القيام بتسجيل بصمة وصورة للشخص المراد استخراج إقامة له أو فرد الأسرة أو العامل. لا يكون العامل متغيب عن العمل أثناء استخدام الخدمة.

خطوات التقديم

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند التقديم على طلب إصدار إقامة عبر منصة أبشر وهى كالآتي:-

الدخول على منصة أبشر من خلال إدخال اسم المستخدم، أو رقم الهوية، أو كلمة المرور.

سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل في أبشر.

الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بخدمات أبشر.

القيام بالضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم القيام بالضغط على خدمات المكفولين.

القيام باختيار إصدار الإقامة الموجودة بالقائمة.

قيام الشخص الذي يريد الخدمة بقراءة التعليمات، ثم الضغط على (التالي).

القيام باختيار العامل الذي نريد عمل الإقامة له.

الضغط على كلمة (إصدار).

معلومات خاصة بخدمة إصدار إقامة

هناك بعض المعلومات التي تساعد في الحصول على الخدمة وهى كالآتي:-