توقف برنامج واتساب في بعض الهواتف المحمولة القديمة بحلول العام الجديد

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أعلنت الشركة المالكة لتطبيق واتساب عن توقف برنامج واتساب عن تقديم خدماته لبعض إصدارات الأندرويد الآيفون القديمة وذلك بداية من الأول من يناير للسنة الجديدة ولن تستطيع تلك الهواتف أن تحصل على خدمات أو امتيازات هذا البرنامج مرة أخرى، تابعونا في هذا المقال لتعرفوا التفاصيل حول هذا الخبر.توقف برنامج واتساب اخبار جديدة حول واتساب whatsapp:
تمتلك شركة فس بوك تطبيق واتساب وقد تم الإعلان عن قرار توقف دعم برنامج واتساب لمجموعة من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وآبل قديمة الطراز وقد تدوين هذا الخبر في موقع نيوز 18 العالمي الهندي.
أوضع المسئولون أن بحلول العام الجديد لن يستطيع تطبيق واتساب تقديم خدماته والعمل على أنظمة التشغيل الأقل من « Android 4.0.3» و«iOS 9» موضحين أنه من الضروري على المستخدمين تحديث هواتفهم قبل قدوم العام الجديد.
إذا كنت من مستخدمي آيفون فيمكنك معرفة نظام تشغليلك عن طريق الخطوات الآتية:
- قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات أو settings.
- اختر كلمة عام أو general.
- انتقل إلى الخيار التالي عبر اضغط على كلمة المعلومات أو info.
- سيظهر لك الهاتف صفحة بكل المعلومات الخاصة بنظام تشغيل هاتفك ونوعه.
إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد فيمكنك معرفة نوع نظام تشغيل هاتفك بالخطوات الآتية:
- أدخل إلى الإعدادات أو settings.
- اختر حول الهاتف أو About phone ليظهر لك إصدار الهاتف وجميع المعلومات التي تحتاجها.
في السنة الماضية قام برنامج واتساب بإنهاء خدماته مع إصدارات iOS 8 أو أقدم وهواتف Android التي تعمل بالإصدار 2.3.7 أو أقدم.
أما في السنة القادمة فسوف يتم توقف التعامل مع هواتف الآيفون حتى إصدار «iPhone 4»،حيث أن على مستخدمي هواتف «iPhone 4S، iPhone 5، iPhone 5S، و iPhone 6، iPhone 6S» أن يقوموا بتحديث النظام الخاص بهواتفهم إلى «iOS 9».
أما بالنسبة لهواتف الأندرويد فسيتوقف واتساب عن تقديم خدماته للأجهزة التي تعمل بإصدار أقدم من « 4.0.3» وهمها :
- HTC Desire
- LG Optimus Black
- Motorola Droid Razr
- Samsung Galaxy S2
على الرفم من أن مستخدمي هذه الأجزة اقديمة ليسوا كثيرين إلا أنه يجب التنويه عن تحديث الأجهزة والتأكد من ذلك قبل حلول العام القادم فلم يبقى سوى عشرة أيام فقط تفصلنا عن بدايته.
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