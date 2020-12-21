التسجيل في الفصل الصيفي عبر منصة نور لطلاب المملكة العربية السعودية

منذ أن قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق منصة نور الإلكترونية وهي توفر جميع الخدمات للطلاب وتسهل عليهم الوصول للمعلومات واستذكار دروسهم في ظل الظروف الراهنة، وقد تم فتح التسجيل في الفصل الصيفي بالمنصة في الأونة الأخيرة حتى يستطيع الطلاب استذكار دروسهم في الفترة الصيفية بكل سهولة وبدون أي مشاكل، تابعونا لتعرفوا طريقة التسجيل في تلك الفصول.

التسجيل في الفصل الصيفي نظام نور وطريقة التسجيل فيه:

قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء نظام نور منذ سنتسن من الآن ويهدف إلى تقديم محتوى تعليمي مناسب وشامل للطلاب في المملكة.

كان هذا النظام مفيداً للغاية في ظل أزمة كورونا حيث تمكن الطلاب من استذكار دروسهم دون الحاجة إلى النزول والتجمع حرصاً على سلامة الفرد والمجتمع.

يمكن لأي طالب أو ولي أمر الحصول على حساب شخصي على موقع نور بكل سهول عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لنور وستجده في هذا الرابط .

. اضغط عل استمارة طلب تسجيل.

قم بإدخال جميع البياات المطلوبة بشكل صحيح.

اكتب الإدارة التعليمية التابع لها.

اضغط على إرسال الطلب.

يقوم المختصون بمراجعة طلبك وإرسال الموافقة إليك.

خطوات التسجيل في الفصل الصيفي إلكترونياً:

تعتكد تلك الخدمة على توفير بعض الماود الدراسية في مرحلة الثانيوبة العامة والتي وجد الطالب صعوبة في استذكارها والنجاح فيها ،حيث يوفر هذا النظام للطالب فصول تعليمية لتلك المادة المتعثر فيها ليتمكن من مذاكرتها خلال الفترة الصيفية بكل سهولة والحصول على كافة المعللومات والأسئلة المتعلقة بالمادة كما يمكن لأولياء الأمور متابعة تقدمهم.

يمكنك التسجيل في الفطول الصيفية عبر الحطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع نور التعليمي الرسمي على الإنترنت. يجب أن يتوفر لديك حساب شخصي على المنصة لتتمكن من المتابعة. قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني والباسورد الخاص بك. اضغط على خيارات ثم حدد الفصل الدراسي الخاص بك. حدد اسم الطالب ثم اضغط على حفظ ليتم تسجيلك في تلك الفصول.

توفر الوزارة تلك الخدمة فقط للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية تحديداً الأبناء المسجلين على نظام نور التابع لوزارة التعليم، كما يتم توفيرها بشكل مجاني دون أي رسوم وفي أي وقت.