كلام جميل عن السنة الجديدة 2021 وصور جذابة متحركة وثابتة

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ينتظر الكثيرون بداية عام جديد مليء بالأمل والتفاؤل بدون أحزان، يقدم كل شخص أجمل الكلمات والبوستات والعبارات لمن يريد توجيه الكلام له سواء كان حبيب أو زوج أو صديق تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، وسوف يتم استقبال السنة الجديدة 2021 بتزيين الشوارع والمنازل والفنادق بالأنوار وأشجار الكريسماس وكل ذلك يدل على الفرحة والتفاؤل بتحقيق كل ما نريد إنجازه، وتحتفل جميع الشعوب في كل مكان بالعالم بهذا اليوم وهو ما يسمى بيوم الميلاد المجيد أو عيد الكريسماس، وسوف نتناول في هذا المقال كلام جميل عن السنة الجديدة 2021 وصور جذابه منها متحرك ومنها الثابت.كلام جميل عن السنة الجديدة 2021
نقدم لكم بعض من الكلام الجميل عن السنة الجديدة 2021 وهذه الكلمات هي:
- يمرّ عام ويهلّ عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.
- لا تحلم إني أقولك: سنــة سعيــدة!! لكن بقولك شيء واحد أنت سعادة كل سنة.
- يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم، وبعيد ميلاد يسوع هنيهم.
- كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى.
- حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وأنت بخير يا مشعل الرقة والإحساس.
- يا زهرة في البستان، يا جميل كأرز لبنان، كل يوم وأنت بخير.
- خير وحب وفرحة قلب، ونعمة رب وعيد سعيد يا اطيب قلب.
- ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعام الجديد وأقولك بهمس الكلام كل عام وأنت سعيد شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.
- أحلى لحظة في حياتي لما أسمعك تقول فيها، كل عام وأنتم بخير.
تختلف صور التهنئة التي تقدم في يوم الميلاد المجيد فإن صور الصديق غير صور الحبيب غير صور الوالدين وسوف نقدم بعض منها وهي:
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