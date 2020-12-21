الجزائر.. تبون يطالب بتسريع عملية اختيار لقاح كورونا الأنسب

وجاء في منشور للرئيس تبون على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "‏لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19, لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي (يناير) 2021".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر السبت عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الوفيات 2659.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 410 إصابات جديدة بالفيروس بتراجع 28 حالة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 94 ألفاً و781.

كما أشار فورار إلى تعافي 382 حالة جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 62 ألفاً و869، فيما يتواجد 48 مريضاً في العناية المركزة.