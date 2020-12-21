السعودية تعلق جميع الرحلات الدولية أسبوعا قابل للتجديد بسب كورونا

صرَّح بذلك مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد فى عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبةً فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
كما قررت المملكة تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.
وشددت على أنه على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أى دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 23 / 4 / 1442 هجرية الموافق 8 / 12 / 2020 ميلادية وإلى تاريخه، الالتزام بالآتى:
العزل المنزلى لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ قدومه إلى المملكة.
أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.
وأوضحت أنه على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأى دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويستثنى مما ورد حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التى لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.
وقال إنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات فى ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.
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