اليونان تعلن الحجر الصحي 7 أيام شرطا لدخول الوافدين من بريطانيا لأراضيها

قال الأمين العام اليوناني للحماية المدنية، اليوم الأحد، إن اليونان أدخلت حجرًا صحيًا لمدة سبعة أيام لجميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة كإجراء وقائي ضد سلالة كورونا كوفيد 19 الجديدة سريعة الانتشار الذي تم اكتشافه مؤخرًا في أجزاء من المملكة المتحدة.
وقالت الهيئة اليونانية في بيانها اليوم، إنه "فيما يتعلق بجميع القادمين من المملكة المتحدة، يُعلن أنه بدءًا من يوم الاثنين، 21 ديسمبر، يدخل شرط العزلة المنزلية لمدة سبعة أيام حيز التنفيذ بدلًا من العزل لمدة ثلاثة أيام التي تنطبق على الوافدين من كل دولة أخرى.
وأضافت أنه لا يزال يتعين على جميع المسافرين الحصول على اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي (PCR) المقدم قبل 72 ساعة على الأقل من الوصول.
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وقررت عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك هولندا وبلجيكا والنمسا وإيطاليا ، بالفعل فرض حظر على وصول المملكة المتحدة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اكتشفت السلطات الصحية في المملكة المتحدة سلالة متحولة جديدة من الفيروس التاجي تنتقل بشكل أسرع وتمثل أكثر من نصف جميع الحالات المسجلة في جنوب إنجلترا والمناطق المتضررة الأخرى.
وظهرت سلالة جديدة معدية مماثلة من الفيروس في جنوب إفريقيا، والتي يبدو أنها تشترك في بعض الطفرات التي شوهدت في البديل البريطاني.
وقال موج سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، مستشار علمي للحكومة البريطانية، إن تقدير القابلية الأكبر للانتقال للمتغير البريطاني - وضع المسؤولون الرقم 70 في المائة - يعتمد على النمذجة ولم يتم تأكيده من خلال التجارب المعملية.
وأضاف "بشكل عام ، أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من البيانات التجريبية". متابعا "لا يمكننا استبعاد حقيقة أن بعض بيانات قابلية النقل هذه قد تكون مرتبطة بالسلوك البشري."
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