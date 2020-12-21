أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، وفاة أحمد أردوغان، نجل حسن أردوغان، شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "ملليت" المحلية التركية، إن أحمد أردوغان نُقل إلى العناية المركزة في مستشفى قوجة إيلي الحكومي، بعد ظهور نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية، وظل متصلًا بجهاز التنفس.
وأضافت الصحيفة أن أحمد أردوغان توفي مساء الأحد رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن جثمانه سيدفن في مسقط رأسه، منطقة جونيسو في ريزي التركية لدفنه في مقبرة الأسرة في قرية دومانكايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ابن شقيق أردوغان بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.