السعودية تُعلن تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين وغلق المنافذ البرية والبحرية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية وغلق المنافذ البحرية والبرية وذلك عقب الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا بعدد من الدول الإوروبية وعلى رأسها بريطانيا، والتي اتخذت إجراءات تشبه الإغلاق التام، وإلغاء الإحتفالات بأعياد عيد الميلاد، كما أن السلالة الجديدة التي ضربت العديد من الدول هي أكثر انتشاراً وبنسبة 70% من السلالة السابقة.

السعودية تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية وغلق المنافذ البرية والبحرية

هذا وقد قررت السعودية ما يلي:

1- غلق المنافذ البحرية والبرية لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديدة مرة أخرى.

2- أي شخص قادم من الدول الأوروبية الأربعة التي ظهرت فيها السلالة الجديدة، عليه الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة 15 يوم، وإجراء فحص كورونا خلال فترة العزل مع تكرار المسحة كل 5 أيام،

فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

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3- تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين عدا الحالات الاستثنائية، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد، ما عدا الأجانب الموجودين في المملكة الآن والراغبين في العودة إلى بلادهم.

كما استثنت المملكة العربية السعودية من القرارات السابقة، نقل السلع والبضائع وسلاسل الإمداد من الدول الأخرى التي لم يظهر بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، كما ستتم مراجعة هذه الإجراءات على حسب الأوضاع ومستجدات الأمور.