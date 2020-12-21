هولندا تقرر منع دخول ركاب العبارات القادمة من بريطانيا إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إغلاق ميناء دوفر فى البلاد، بسبب التحور الجديد فى فيروس كورونا، كما قررت عقد "اجتماع أزمة"، اليوم، من أجل بحث منع السفر، بسبب حدوث التحور الجديد لـ فيروس كورونا.

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كان المجلس الأوروبى، قد عقد، أمس الأحد، اجتماعا لممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لمناقشة الوضع مع سلالة كورونا المتحولة، والمكتشفة مؤخرًا فى المملكة المتحدة والإجراءات ذات الصلة.



وقال مصدر فى المجلس الأوروبى لعدد من الصحفيين، إن رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل عقد الاجتماع لتبادل المعلومات حول آخر التطورات المرتبطة بمتغير كوفيد 19 الجديد سريع الانتشار.