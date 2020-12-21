العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخلية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية فى عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم سقوط 5 صواريخ فى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، موضحا أن أحد الصواريخ سقط على عمارة فى مجمع القادسية السكنى و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية،‬ والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.