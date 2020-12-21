جدة - نرمين السيد - وأشارت الخلية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية فى عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.
وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم سقوط 5 صواريخ فى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، موضحا أن أحد الصواريخ سقط على عمارة فى مجمع القادسية السكنى و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية، والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.