منصة مدرستي.. دخول اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

منصة مدرستي، ساعات قليلة ويبدأ البحث عليها بكثرة من قبل الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه من المقرر أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442 الأحد 5/5/1442 الموافق 20 ديسمبر 2020، وتختلف اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن غيرها من الأعوام السابقة، هو أنه ولأول مرة يتم أداء الاختبارات عن بعد وذلك عبر منصة مدرستي، ولهذا ولكى تمر مرحلة الاختبارات بسلام لجميع الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية، فقد وجهت وزارة التعليم مجموعة من التعليمات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول 1442.

طريقة الدخول على منصة مدرستي:-

منصة مدرستي هي عبارة عن بوابة إلكترونية قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنشائها ليتلقى منها الطلاب في جميع الصفوف الدراسية حصصهم الدراسية والتواصل مع معلميهم عبر الحصص الافتراضية التي يتم بثها عبر منصة مدرستي، وتعد منصة مدرستي رافد جديد من روافد التعليم الذكي، وتم استخدامها في المملكة للتعليم عن بعد لتكون بديلاً عن التعليم الحضوري داخل المدارس، وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خوفاً على حياة الطلاب وأولياء أمورهم من إصابتهم بتلك الجائحة، ويقوم السادة المعلمين عبر منصة مدرستي بأخذ حضور وغياب الطلاب وأيضاً توجيه الاختبارات الشهرية لهم كما لو كان الطلاب في مدرسة حقيقيه، ويمكن الدخول على منصة مدرستي وذلك بالخطوات الآتية:-

1- يتم الدخول على الموقع الخاص بمنصة مدرستي.

2- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام حساب على مايكروسوفت.

واستعداداً لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442 في المملكة لجميع الصفوف الدراسية فقد أصدرت وزارة عدد من التعليمات الخاصة بالاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول والتي سوف تنطلق صباح الأحد 20 ديسمبر 2020، حيث أشارت وزارة التعليم في تعليماتها للمدارس ما يلي:-

* اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 لأول مرة هذا العام ستكون عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية التي تعتمدها المدارس الخاصة.

* أن يكون اليوم الدراسي للاختبارات 3 ساعات مع ضرورة استمرار العملية التعليمية خلال فترة هذه الاختبارات من أجل مراجعة الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات.

* تكون مدة الاختبار حصة دراسية واحدة ولا تزيد مواد الاختبار في اليوم الواحد على مادتين.

أقتراحات أحد الخبراء لكي تمر فترة الاختبارات بدون أية معوقات:-