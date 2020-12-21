بريطانيا.. اجتماع طارئ لـ"الكوبرا" بشأن سلالة كورونا الجديدة

أعلنت الحكومة البريطانية تنظيم اجتماع لخلايا الأزمة التابعة لها الاثنين عقب غلق دول عدة حدودها أمام الزوار الوافدين من المملكة المتحدة على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم بوريس جونسون إن "رئيس الوزراء سيترأس اجتماعا لخلايا الأزمة لمناقشة الوضع... خاصة استمرار تدفق السلع من المملكة المتحدة وإليها".
وأعلن ميناء دوفر القريب من فرنسا وقف حركة المغادرين بعد أن علقت فرنسا دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة إلى عبور الافراد "المرتبط بنقل سلع"، على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقالت محطة عبّارة دوفر في بيان إن "شحنات السلع المرافقة والزبائن الركاب مدعوون إلى عدم التنقل إلى الميناء"، وذلك "حتى إشعار آخر نتيجة القيود الحدودية في فرنسا".
وأعلنت دول أخرى غلق حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة، بينها ألمانيا وإسرائيل وهولندا، في حين أعلنت إيطاليا والنمسا إجراءات مماثلة دون أن تكشف موعد بدء سريانها.
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