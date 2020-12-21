تبلغ 900 مليار دولار.. الكونجرس يوافق على حزمة مساعدات لمواجهة كورونا

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الإثنين، على تقديم حزمة من المساعدات المالية إلى الحكومة، وذلك لدعم البلاد في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، من الحزب الجمهوري، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات داخل قاعة المجلس.

وقال: "قبل لحظات، عقب التشاور مع لجاننا، وضع القادة الأربعة لمجلس الشيوخ والمجلس اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

وينص هذا الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية بحوالي 900 مليار دولار، في شكل مساعدات، وذلك لمواجهة توابع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشمل هذا التمويل، تقديم إعانة بطالة بقيمة 300 مليار دولار لمساعدات المشاريع الصغيرة التي تضررت بسبب كورونا، وتقديم 600 مليار جولار لدعم المدارس واختبارات فيروس كورونا توزيع اللقاحات.