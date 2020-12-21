أعرب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن توقعه باستمرار فرض القيود على لندن وجنوب شرق إنجلترا، لبعض الوقت لوقف سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بأرقام قياسية في يوم واحد.
ودافع وزير الصحة البريطاني عن قرار إعادة الاغلاق أثناء احتفالات الكريسماس، قائلا إن الأدلة التي تظهر أن السلالة الجديدة تسبب زيادة كبيرة في الإصابات دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأعلنت السلطات البريطانية، العثور على سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، وهي سلالة سريعة الانتشار بنسبة ما بين 40 إلى 70%.
وقالت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها قررت منع وصول المسافرين من بريطانيا، بما في ذلك حظر الرحلات الجوية والقطارات.
وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض حالة الطوارئ في البلاد من الدرجة الـ 4 من أجل منع تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.