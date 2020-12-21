سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني

أعرب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن توقعه باستمرار فرض القيود على لندن وجنوب شرق إنجلترا، لبعض الوقت لوقف سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بأرقام قياسية في يوم واحد.

ودافع وزير الصحة البريطاني عن قرار إعادة الاغلاق أثناء احتفالات الكريسماس، قائلا إن الأدلة التي تظهر أن السلالة الجديدة تسبب زيادة كبيرة في الإصابات دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأعلنت السلطات البريطانية، العثور على سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، وهي سلالة سريعة الانتشار بنسبة ما بين 40 إلى 70%.

وقالت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها قررت منع وصول المسافرين من بريطانيا، بما في ذلك حظر الرحلات الجوية والقطارات.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض حالة الطوارئ في البلاد من الدرجة الـ 4 من أجل منع تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".