عاجل تعليق الرحلات الدولية في المملكة السعودية لمدة أسبوع بسبب كورونا

تعليق الرحلات الجوية والبحرية الدولية في المملكة العربية السعودية وهو خبر عاجل تداولته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس والصحف السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية وما تم نقله من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بناءً على ما قامت وزارة الصحة من توضيح عن انتشار نوع جديد من وباء فيروس كورونا المستجد في الكثير من الدول المجاورة، حيث إنه اتضح معلومات طبية عن طبيعته، فقد يتم تعليق الرحلات الجوية والبحرية لمدة أسبوع حتى يتم التجديد، رغبة في اتخاذ إجراءات واجبة لحماية الصحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وضمان سلامتهم داخل المملكة.

تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع في السعودية

وما تم إعلانه من قرارات عاجلة التي تم اتخاذها من حكومة المملكة العربية السعودية، فقد قررت الجهات المختصة من تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع حتى يتم تجديد القرار بسبب ما تمر به البلاد من مرحلة عصيبة وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة المواطنين، حيث إنها قابلة للتمديد أسبوع آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية التي توجد حاليًا في أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك قامت كل الجهات المختصة بُناءاً على تعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر حفاظاً على سلامة المواطنين في المملكة السعودية، ويتم استثناء حركة نقل البضائع والسلع والإمدادات من الدول الآخرى التي لم يظهر فيها أي إصابات من الفيروس المتحور.

إجراءات العزل في المملكة السعودية

قد قامت الجهات المختصة بالتوضيح أن كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة قد ظهر فيها أعراض واصابات وباء فيروس كورونا كما أوضحت وزارة الصحة ابتداءاً من تاريخ 8 من شهر ديسمبر 2020 إلى اليوم الحالي بالإلتزام بالقواعد الآتية: