توقف جميع الرحلات السعودية الجوية، والبحرية والبرية لمدة أسبوع قابل للتجديد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتصدي لوباء من سلالة جديدة بفيروس كوفيد 19، وذكرت وزارة الداخلية السعودية بيان رسمي أوضحت فيه معايير تعليق رحلات السفر خارج البلاد لمدة 7 أيام قابل للتجديد فور التأكد من خطورة هذا الفيروس علي حياة أبناء المملكة العربية السعودية، لذا نوضح لكم من خلال ثقفني أهم القرارات الصادرة منذ قليل.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرار عاجل خاص بتعليق جميع الرحلات الدولية حتي تتضح الرؤية من سلالة وباء فيروس كورونا، تسعي المملكة العربية السعودية في الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين والمقيمين فى المملكة حيث من خلال اتخاذ قرارات هامه ضمن عدم تكرار ظهور وباء جديد من سلسلة فيروس كورونا يذهب من خلاله ارواح أي مواطن أو مقيم، حيث كانت الإصابات والضحايا من وباء فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية منذ ظهوره كانت كبيرة للغاية حتي تمكنت من الحصول على لقاح كورونا مؤخرا وقامت بتوزيع الجرعة الأولي من اللقاح منذ ايام قليلة، وكان خطوات حجز جرعات كورونا عبر منصة صحتي.

لذا أعلنت وزارة الداخلية عن 3 قرارات هامة منذ ساعات قليلة كان محتواها التالي: