توقف جميع الرحلات السعودية الجوية، والبحرية والبرية لمدة أسبوع قابل للتجديد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتصدي لوباء من سلالة جديدة بفيروس كوفيد 19، وذكرت وزارة الداخلية السعودية بيان رسمي أوضحت فيه معايير تعليق رحلات السفر خارج البلاد لمدة 7 أيام قابل للتجديد فور التأكد من خطورة هذا الفيروس علي حياة أبناء المملكة العربية السعودية، لذا نوضح لكم من خلال ثقفني أهم القرارات الصادرة منذ قليل.توقف جميع الرحلات السعودية الجوية والبحرية والبرية لمدة أسبوع قابل للتجديد
أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرار عاجل خاص بتعليق جميع الرحلات الدولية حتي تتضح الرؤية من سلالة وباء فيروس كورونا، تسعي المملكة العربية السعودية في الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين والمقيمين فى المملكة حيث من خلال اتخاذ قرارات هامه ضمن عدم تكرار ظهور وباء جديد من سلسلة فيروس كورونا يذهب من خلاله ارواح أي مواطن أو مقيم، حيث كانت الإصابات والضحايا من وباء فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية منذ ظهوره كانت كبيرة للغاية حتي تمكنت من الحصول على لقاح كورونا مؤخرا وقامت بتوزيع الجرعة الأولي من اللقاح منذ ايام قليلة، وكان خطوات حجز جرعات كورونا عبر منصة صحتي.قرارات توقفت الرحلات الدولية بالسعودية
لذا أعلنت وزارة الداخلية عن 3 قرارات هامة منذ ساعات قليلة كان محتواها التالي:
- إيقاف كل الرحلات الخارجية برية وبحرية وجوية لمدة أسبوع قابل للتجديد بعد انتهاء المدة إذا ظهر اي ضرر.
- عزل صحي لمدة 15 لكل من جاء من دولة ظهر فيها الفيروس الجديد خلال الفترة من 8 إلي 20 ديسمبر 2020م.
- جميع المسجلين في المطارات الذي أتى من أي دولة أوروبية خلال الثلاث أشهر الماضية يتم فحصهم من جديد باختبارات كورونا.
- يتم استثناء حركة النقل من الإيقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف جميع الرحلات السعودية الجوية والبحرية والبرية لمدة أسبوع قابل للتجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.