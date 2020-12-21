جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، منذ قليل، صورا لعدد من الصواريخ التي سقطت على مجمع السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، والتى كان مصدرها أحد المعسكرات ويسمى "معسكر الرشيد".





وأشارت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إلى أن القصف تسبب فى أضرار مادية فى عدد من البنايات، وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية. وفى سياق متصل، نددت السفارة الأمريكية فى العراق بالهجوم الصاروخى على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال الجيش العراقى فى وقت سابق إن 8 صواريخ أصابت المنطقة الخضراء، ما أسفر عن إصابة جندى عراقى وألحق أضرارا بالمبانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. إطلاق 8 صواريخ على مقر السفارة الأمريكية فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.