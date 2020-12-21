الولايات المتحدة تعلن موقفها من تعليق الطيران مع بريطانيا

أعلن مسئولون في الصحة الأمريكية، عن عدم وجود خطط لتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وذلك عقب اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال منصف السلاوي، كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي إلى شبكة "سي ان ان": "المسئولون الأمريكيون لا يعرفون حتى الآن، ما إذا كانت السلالة الجديدة متواجدة في الولايات المتحدة أم لا".

وأضاف أن: "أعتقد أن هذه السلالة المحددة في المملكة المتحدة، من غير المرجح أن تخرج عن السيطرة".

فيما ذكر الأدميرال بريت جيروير، المشرف على حملة اختبارات فيروس كورونا: "لا أعتقد أنّ هناك أيّ سبب يدعو إلى القلق في الوقت الحالي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، سريعة الانتشار بنسبة 70% عن السلالة الأخرى، وبدأت العديد من الدول تعليق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب هذه السلالة الجديدة.