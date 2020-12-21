محامي ترامب يطالب المحكمة العليا بقلب نتائج الانتخابات

تقدم فريق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بطلب إلى المحكمة العليا من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت أنه يفكر في استخدام الأحكام العرفية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر ، واصفا الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق أن ترامب دعا مستشاره للأمن القومي السابق ، مايكل فلين ، لإجراء مناقشات حول كيفية إلغاء نتيجة الانتخابات ، بعد أن فكر المسؤول السابق خلال مقابلة مع "نيوز ماكس" في خيار استخدام الأحكام العرفية و الجيش الأمريكي كوسيلة لفرض انتخابات جديدة.

وانتقد ترامب أحد مستشاريه السابقين للأمن القومي، جون بولتون، الذي وصف مؤخرًا المزاعم بأنها "مروعة" بأن ترامب كان يفكر في استخدام الأحكام العرفية والجيش الأمريكي لـ "إعادة" الانتخابات.

وقال بولتون إنه ليس لديه شك في أن ترامب شارك في هذه المناقشات ، واصفا إياها بـ "يوم آخر في المكتب البيضاوي".

وصرح ترامب أن بولتون كان "أحد أغبى الأشخاص في واشنطن''

وأشار الرئيس إلى مزاعم بولتون بأن البيت الأبيض يخطط للذهاب مع "الحل الليبي" في المفاوضات مع كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي ادعى ترامب أنه مسؤول عن إفشال المحادثات المحتملة مع بيونج يانج.

في حين أن مصدر أكسيوس لم يحددهم ، فإن وصف أحدهم يتناسب مع الرواية التي قدمها مستشار الأمن القومي السابق لترامب، مايكل فلين ، الذي اقترح مؤخرًا في مقابلة مع نيوزماكس أن الرئيس الأمريكي يجب أن يفرض الأحكام العرفية في ست ولايات متأرجحة.

واستخدام القوات لتنظيم الانتخابات، معلنا أن الأحكام العرفية قد تم إدخالها عدة مرات عبر تاريخ الولايات المتحدة وطبيعي ما تجنب فلين ذكره هو أن القوة لم تستخدم قط في الولايات المتحدة لإلغاء الانتخابات.

ويشير تقرير آخر ، نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، إلى دعوة فلين والمحامية المؤيدة لترامب سيدني باول لإجراء مناقشات حول كيفية تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

تعرض باول لانتقادات متكررة بسبب الترويج لمزاعم تزوير الناخبين واستشهاده بالكتاب المقدس المسيحي لتبرير نظريات المؤامرة الحدودية المزعومة.