من جديد .. فريق ترامب يطلب من المحكمة العليا قلب نتائج الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تقدم فريق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، من جديد، اليوم الإثنين، بطلب إلى المحكمة العليا، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى أجريت فى الـ 3 من نوفمبر الماضى وفاز فيها الرئيس الجديد جو بايدن.





وانتقد الرئيس الأمريكى التقارير الإعلامية التى قالت إنه يفكر فى استخدام الأحكام العرفية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 3 نوفمبر، واصفا الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة". الانتخابات الأمريكية 2020 كان عديد من وسائل الإعلام الأمريكية، قد ذكر، فى وقت سابق، أن ترامب دعا مستشاره للأمن القومى السابق، مايكل فلين، لإجراء مناقشات حول كيفية إلغاء نتيجة الانتخابات، بعد أن فكر المسؤول السابق خلال مقابلة مع "نيوز ماكس" فى خيار استخدام الأحكام العرفية والجيش الأمريكى كوسيلة لفرض انتخابات جديدة.

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