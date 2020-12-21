تردد قناة الأهلي الجديدة 2021 على النايل سات AlAhly TV، من أهم الأمور بحثا في هذه الساعات إذ يتقصى محبين رياضة كرة القدم عن تردد قناة المحلي دائما، لمتابعة مبارياته في دوري كرة القدم في مصر وأيضا مبارياته في منافسة بطولة منافسات دوري أبطال إفريقيا ولذلك نقدم لكم في هذا الأمر تردد قناة الأهلي فهي إحدى القنوات التي تنقل لمباراة الأهلي اليوم ولكى يتمكن الجميع من ضبطته ومشاهدة اللقاء الرياضي في ميعادها.
تعد قناة النادي الأحمر هي قناة عربية مصرية تبث عن نادي القرن أطلقت في عاقبة عام 2008 رئيس القناة إيهاب الخطيب تم اتخاذ قرار انطلاق قناة النادي الأهلي المصري الفضائية بالتنسيق مع شبكة مذياع وتلفاز العرب (إيه. أر. تي.) مع مطلع الموسم 2008-2009 وتحديدا ذات يوم (6/8/2008).
تعد قناة نادي القرن من أشهر القنوات الرياضية التي يعشقها محبين القلعة الحمراء، ويشاهدها مشجعين النادي الأحمر بأسلوب متواصل، وبفضلها تحظى بأعلى نسبة رؤية، وتمتاز بأنها تتيح الكثير من اللقاءات المميزة مع الرياضيين عقب كل مباراة ويعرض الأبحاث التحليلية والبرامج المميزة.برامج تعرض تردد قناة الأهلي الجديدة بجودة عرض عالية
برامج تعرض تردد قناة الأهلي الجديدة بجودة عرض عالية هي التي تتضمن قناة النادي الأحمر عقب تحديثها الكثير من البرامج المختلفة العصرية؛ لإمتاع المشاهد علي مدار 24 ساعة علي النحو الآتي:-
- البيت الكبير.
- ماتشات زمان.
- الأهلي اليوم.
- إستاد الأهلي.
- الأهلي في الصحافة.
- ملعب الأهلي.
- النشرة الرياضية.
- ملك وكتابة.
الجميع يحبذ رؤية قناة الأهلي لأنها تعرض آراء مغايرة بحيادية بعيدا عن التعصب الذي يجهز على متعة المباحثات الرياضية، اتضح أنها تستضيف أعظم نجوم كرة القدم سواء كانوا ينتمون إلى فرقة رياضية النادي الأحمر أو غيره من الفرق والأندية لفحص المباريات بموضوعية شديدة ، ولأشهر البرامج التي تعرض على شاشاتهم ، وينتمي اليوم لبرنامج الأهلي وبرنامج البيت الكبير إضافة الى برنامج استاد الأهلي.
تردد قناة المحلي :AlAhly TV
|التردد
|12341-12340 -12342
|معدل ترميز
|27500
|معدل التصحيح
|5/6
|الاستقطاب
|أفقي
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