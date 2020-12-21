إصابات كورونا في المكسيك تفوق الـ مليون و320 ألف

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل 6870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و326 حالة وفاة.
وبذلك تكون المكسيك قد سجلت مليون و320 ألف و545 إصابة بالفيروس، و118 ألف و202 حالة وفاة منذ ظهوره.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تحذيرا شديدا إلى الدول الأوروبية بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة.
ودعت منظمة الصحة دول أوروبا إلى تشديد قيودها مع تحور الفيروس المستجد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى.
وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.
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