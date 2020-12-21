سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في مصر 21 ديسمبر 2020 أسعار مجددة

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سعر الدولار اليوم في مصر سؤال يتردد على أذان وألسنة الشعب المصري والمستثمرين والتجار، حيث يتوقف على سعر الدولار العديد من المعاملات التجارية والمالية، كما تتوقف أسعار السلع على سعر الدولار، حيث يحدد الدولار رخاء الدولة أو كسادها، لذلك نجد العديد من التساؤلات حول معرفة أسعار الدولار في جمهورية مصر العربية مقابل الجنيه المصري بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لذلك قد جمعنا لكم اليوم تفاصيل سعر الدولار في داخل البنوك المصرية.سعر الدولار اليوم في مصر في العديد من البنوك والمصارف الحكومية والخاصة
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي سعر الشراء 15.63 وسعر البيع داخل المصرف 15.73
- وجاء سعر الدولار اليوم في بنك عودة سعر الشراء 15.64 ، وسعر البيع 15.74 اليوم الاثنين
- وبلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية سعر شراء 15.63، وبلغ سعر البيع 15.73
- وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الشراء 15.63 في حين جاء سعر البيع 15.73
- وبلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB بسعر شراء 15.63 ووصل سعر البيع 15.73 جنيه للدولار الواحد
- وقد وصل سعر الدولار في عموم مصر اليوم داخل البنك الأهلي المصري، سعر شراء 15.63 وبسعر بيع 15.73
- سعر شراء الدولار اليوم فى بنك مصر 15.63 بينما جاء سعر البيع 15.73 للدولار الواحد
- وصل سعر شراء الدولار اليوم فى بنك كريدى أجريكول 15.660 وجاء سعر البيع 15.760 لكل دولار
- بلغ سعر شراء الدولار من البنك الأهلي الكويتي بيريوس 15.660 بينما وصل سعر الشراء 15.760 لكل دولار.
أسعار الدولار وأهمية معرفة النشرات السعرية على مدار الساعة
يهتم المواطن المصري بـ أسعار الدولار بشكل يومي رفقة أسعار الذهب ، وتأتي أهميته لعدة أسباب ولعد شرائح وفئات من المجتمع المصري، سواء كان في مصر أو للمغتربين في الدول العربية أهمها الكويت والسعودية، وفي بعض الدول الغربية، ويعود ذلك لوجود تحويلات من وإلى داخل مصر.
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