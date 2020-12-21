العالم يتجاوز 76 مليون إصابة بكورونا وأكثر من مليون و690 ألف وفاة

جدة - نرمين السيد - كما أسفر مرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و690 ألفا و659 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات فى العالم ثم الهند وبعدها البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا.

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