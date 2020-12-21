ديلى ميل : سكان العاصمة البريطانية يغادرون لندن بعد سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ميل"، فقد تكدست حشود المواطنين فى محطات القطار الرئيسية بالمدينة قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وتشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة الرئيسية التى تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد. وفى تحول مفاجئ، ألغى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خططا للسماح للعائلات بالتواصل خلال فترة الأعياد، حيث حذرت الحكومة من سلالة جديدة من فيروس كورونا "خارج نطاق السيطرة". وأعلن وزير الصحة البريطانى ماثيو هانكوك الأسبوع الماضى أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا فى البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي". وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالى فهى أشد عدوى".

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