ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

كشف تحقيق جديد، عن إصابة ما يقرب من 20% من نزلاء السجون في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء تعافوا أو لا يزالوا يتلقوا العلاج.

وبحسب التحقيق الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، هناك أكثر من 275 ألف من نزلاء السجون الأمريكية أصيبوا بالفيروس في عام 2020، فيما توفى 17 ألفا من المساجين، بسبب الفيروس، أو نتيجة نقص وصول الرعاية الصحية اللازمة.

وقال شهود عيان داخل السجون إلى المحققين، إنهم شاهدوا بعض مرضى كورونا في السجن، وهم يعانون بسبب الفيروس.

فيما صرح هومر فينترس، الزميل السابق في الخدمات الصحية الإصلاحية المجتمعية بالولايات المتحدة: "عندما يمرض نزلاء السجون، لا يتم فحصهم للتأكد من إصاباتهم بكوفيد 19 فقط، بل لا يتلقون الرعاية اللازمة. لذلك يصبحون أكثر مرضًا".

وشهدت بعض الولايات الأمريكية ارتفاع كارثي في إصابات كورونا داخل السجون، ففي أركنساس وكانساس، أصيب أكثر من نصف سجناء الولاية والسجناء الفيدراليين بالفيروس، كما عانى العديد من موظفي السجون من العدوى أيضًا.

ورفض بعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي حصول نزلاء السجون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا فور وصوله إلى البلاد.