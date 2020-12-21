كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة إلى كندا من المملكة المتحدة لمنع انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19، وفقا لشبكة "سى تى فى نيوز" الكندية الإخبارية.





ونقلت الشبكة عن مصادر حكومية بارزة أن حظر السفر يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين. وتأتى هذه الخطوة بعد أن التقى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بأعضاء حكومته فى وقت سابق اليوم الأحد لمناقشة السلالة الجديدة، التى يحتمل أن تكون أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد والتى تنتشر حاليا فى المملكة المتحدة. ودعا زعماء المعارضة الفيدرالية ترودو إلى فرض حظر سفر على المملكة المتحدة ردا على اكتشاف السلالة الجديدة الخطيرة. وأغلقت عدة دول أوروبية بالفعل حدودها أمام المسافرين البريطانيين، بما فى ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا.

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