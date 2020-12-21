باكستان تسجل 1792 إصابة جديدة و62 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الأرقام الجديدة ترفع إجمالى الإصابات منذ بداية تفشى وباء كورونا إلى 485 ألفا و968 حالة جديدة وإجمالى حالات الوفاة إلى 9392 حالة. وتابعت القناة أن 409 آلاف و85 شخصا قد تعافوا من الفيروس فيما لا تزال هناك 40 ألفا و491 حالة إصابة نشطة فى البلاد.

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