فبراير المقبل.. بدء التطعيم العام بلقاح سبوتنيك ــ V فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وقال مامين اليوم الإثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:" سيبدأ التطعيم الجماعى بلقاح "سبوتنيك ــ V" المنتج فى كازاخستان فى فبراير 2021".

وأضاف: "سيتم فى البداية تطعيم العاملين فى المجال الطبى والمعلمين والطلاب وموظفى إنفاذ القانون والمؤسسات الطبية والاجتماعية، وكذلك ممثلى الفئات المعرضة للخطر والمصابين بأمراض مزمنة على أساس تطوعى".

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد أعلنت 11 نوفمبر الماضى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف تكثيف التعاون فى مكافحة وباء "كوفيد-19"، بما فى ذلك الإنتاج المشترك للقاحات فى كازاخستان.

كما أعلن توكاييف، من جانبه، أنه قد اتفق مع بوتين على بناء مصنع فى كازاخستان لإنتاج لقاح روسى ضد فيروس كورونا.