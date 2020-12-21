لمواجهة تهديدات الصين.. اليابان ترفع ميزانية الدفاع لـ751.7 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وافقت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين على ميزانية دفاع قياسية للسنة المالية 2021 بإجمالى 5.34 تريليون ين "أى ما يعادل 51.7 مليار دولار" فى إطار مساعيها إلى تطوير صواريخ مواجهة جديدة قادرة على مهاجمة أهداف من خارج نطاق العدو، وذلك وسط تهديدات صينية متزايدة.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية فى بيان اليوم أن مسودة الميزانية ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالسنة 2020 المالية، وسجلت مستوى قياسيًا للسنة السابعة على التوالى إذ تعزز الدولة قدرتها على التعامل مع تزايد النفوذ البحرى للصين والتهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

وفى السنة الأولى من إدارة رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، ارتفعت ميزانية الدفاع للعام التاسع على التوالى، إذ تعهد سوجا بالمضى قدمًا فى المسار الذى حدده سلفه شينزو آبى.

وخصصت وزارة الدفاع اليابانية 33.5 مليار ين لتطوير صواريخ المواجهة يابانية الصنع، وأثار النواب المعارضون مخاوف بشأن تطوير مثل هذه الأسلحة، قائلين: "إن امتلاك مثل هذه الصواريخ التى يمكن أن يكون لها القدرة على ضرب قواعد العدو سيتعارض مع دستور البلاد الذى ينبذ الحرب والسياسة الموجهة للدفاع حصريًا".

وقال وزير الدفاع نوبو كيشى إنه يتعين على اليابان أن "ترد" على الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة حول الجزر الواقعة جنوب غرب اليابان مع تأمين سلامة قوات الدفاع الذاتى اليابانية، ولهذه الغاية، فإن صواريخ المواجهة ضرورية للدفاع عن الجزر.

ويتطلب تطوير الصواريخ، خمس سنوات حيث ستوسع وزارة الدفاع اليابانية مدى إطلاق الصواريخ المضادة للسفن التى تطورها ومن المرجح أن تحلق 900 كيلومتر.