جدة - نرمين السيد - أعلن أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغانى، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذى استهدف موكب أحد النواب الأفغان فى كابول إلى 10 قتلى و52 مصابا.
وقال صالح حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين إن ستة من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفى عقب الانفجار الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة واستهدف موكب حاجى خان محمد وردك عضو البرلمان الذى نجا من الهجوم.
وقد وقع الانفجار فى ميدان سبين كالاى بينما كان موكب النائب يمر بالمنطقة، فيما ألحق الانفجار أضرارا بعدة سيارات ومنازل قريبة، ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 10 قتلى و52 مصابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.