ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 10 قتلى و52 مصابا

جدة - نرمين السيد - أعلن أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغانى، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذى استهدف موكب أحد النواب الأفغان فى كابول إلى 10 قتلى و52 مصابا.

وقال صالح حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين إن ستة من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفى عقب الانفجار الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة واستهدف موكب حاجى خان محمد وردك عضو البرلمان الذى نجا من الهجوم.

وقد وقع الانفجار فى ميدان سبين كالاى بينما كان موكب النائب يمر بالمنطقة، فيما ألحق الانفجار أضرارا بعدة سيارات ومنازل قريبة، ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.