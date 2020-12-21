قوته 4.4 درجة ريختر.. زلزال يضرب جنوب غرب الكويت

وأوضح العنزى فى بيان اليوم أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت فى تمام الساعة 6:04 فجرا بتوقيت الكويت، زلزالا بقوة 4.4 درجات بمقياس ريختر بمنطقة المناقيش جنوب غرب الكويت، على عمق 10 كيلومترات فى باطن الأرض.
وفى السياق ذاته، لم تتلق غرفة عمليات قوة الإطفاء العام أية بلاغات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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