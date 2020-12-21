قوته 4.4 درجة ريختر.. زلزال يضرب جنوب غرب الكويت

جدة - نرمين السيد - أعلن المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزى، تعرض الكويت فجر اليوم الإثنين لزلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب البلاد.





وأوضح العنزى فى بيان اليوم أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت فى تمام الساعة 6:04 فجرا بتوقيت الكويت، زلزالا بقوة 4.4 درجات بمقياس ريختر بمنطقة المناقيش جنوب غرب الكويت، على عمق 10 كيلومترات فى باطن الأرض.

وفى السياق ذاته، لم تتلق غرفة عمليات قوة الإطفاء العام أية بلاغات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.