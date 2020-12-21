التحقيق مع مليونير ومعارض إيراني قاد سيارة شرطة تركية

حققت السلطات التركية مع المليونير الإيراني ونجم منصات التواصل الاجتماعي، ميلاد حاتمي، بعد نشر صور له وهو يقود سيارة شرطة تركية ويقوم بجولة في شوارع اسطنبول.

وتم إيقاف ضابط الشرطة المناوب في قسم شرطة منطقة "كاغيتهانه"، ورفعت دعوى قضائية وإدارية ضده، إثر البدء بالتحقيق مع حاتمي.

ونشر حاتمي فيديو وهو يقود سيارة شرطة بتاريخ 17 من ديسمبر الجاري، وقام بجولة في شوارع اسطنبول وقت الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، وأطلق صفارة الإنذار.

وكان حاتمي قد أثار الجدل في وقت سابق، بعد نشره فيديو وهو يبيع البطيخ في أحد شوارع اسطنبول بـ5 ليرات تركية، مستخدما سيارة "لامبورجيني" فارهة جدا.

ولفتت صحيفة "زكان" التركية إلى أن حاتمي الذي يقيم في أنطاليا منذ سنوات، فر من إيران بسبب آرائه السياسية، وانتقل للعيش في تركيا مع زوجته وابنته، وأصبح ظاهرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، ويستعرض فيها منازله، وسياراته الفارهة.