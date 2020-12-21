حققت السلطات التركية مع المليونير الإيراني ونجم منصات التواصل الاجتماعي، ميلاد حاتمي، بعد نشر صور له وهو يقود سيارة شرطة تركية ويقوم بجولة في شوارع اسطنبول.
وتم إيقاف ضابط الشرطة المناوب في قسم شرطة منطقة "كاغيتهانه"، ورفعت دعوى قضائية وإدارية ضده، إثر البدء بالتحقيق مع حاتمي.
ونشر حاتمي فيديو وهو يقود سيارة شرطة بتاريخ 17 من ديسمبر الجاري، وقام بجولة في شوارع اسطنبول وقت الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، وأطلق صفارة الإنذار.
وكان حاتمي قد أثار الجدل في وقت سابق، بعد نشره فيديو وهو يبيع البطيخ في أحد شوارع اسطنبول بـ5 ليرات تركية، مستخدما سيارة "لامبورجيني" فارهة جدا.
ولفتت صحيفة "زكان" التركية إلى أن حاتمي الذي يقيم في أنطاليا منذ سنوات، فر من إيران بسبب آرائه السياسية، وانتقل للعيش في تركيا مع زوجته وابنته، وأصبح ظاهرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، ويستعرض فيها منازله، وسياراته الفارهة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحقيق مع مليونير ومعارض إيراني قاد سيارة شرطة تركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.