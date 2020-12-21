باكستان تسجل 1792 إصابة جديدة و62 وفاة جراء فيروس "كورونا"

أعلنت باكستان اليوم الإثنين تسجيل 1792 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) و62 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الأرقام الجديدة ترفع إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 485 ألفا و968 حالة جديدة وإجمالي حالات الوفاة إلى 9392 حالة. وتابعت القناة أن 409 آلاف و85 شخصا قد تعافوا من الفيروس فيما لا تزال هناك 40 ألفا و491 حالة إصابة نشطة في البلاد.

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