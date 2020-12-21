قتلى جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين.. صور

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ضربت الفلبين، حسبما أفاد مسؤولون محليون وفي إدارة الكوارث اليوم الاثنين.
وكشف المسؤولولن أن الفيضانات جاءت نتيجة للعاصفة الاستوائية كروفانه التي تعرضت لها الفلبين، خلال مطلع الاسبوع,
وقال مسؤولون محليون إن ستة من الضحايا غرقوا فى الفيضانات في مقاطعتي اجوسان ديل سور وسوريجاو ديل سور جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الكوارث الوطنية أن شخصين قتلا في انهيار أرضي في مقاطعة ليتي شرقي البلاد، بينما تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى في مدينة دافاو.
وشردت أكثر من 36 ألف مواطن وألحقت أضرارا بالبنية التحتية تقدر قيمتها بأكثر من 110 ملايين بيزو (3ر2 مليون دولار).
وتسببت العاصفة كروفانه في هطول أمطار غزيرة فوق المقاطعات الجنوبية والشرقية.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة بعيدًا عن الفلبين يوم غد الثلاثاء.
وتتعرض الفلبين لما معدله 20 عاصفة وأعاصير كل عام ، والتي عادة ما تقضي على المحاصيل والمنازل والبنية التحتية في المناطق الفقيرة بالفعل.
قُتل ما لا يقل عن 148 شخصًا في سلسلة متتالية من الأعاصير في الأشهر الأخيرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل.
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