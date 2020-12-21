"فرنجيفنتو" تكشف عن "تحفتها" الرياضية الفاخرة في أبوظبي

وتجمع السيارة بين الأداء الرياضي المميز ومزايا صديقة للبيئة، هذا إلى جانب منح سائقيها حرية إجراء تعديلات شخصية نوعية على تصميمها وشكلها الخارجي.

وتدعم "فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي" أحدث ما توصلت إليه تقنيات الديناميكية الهوائية، لتوفر أعلى مستويات الانسيابية والراحة والأداء.

وتوفر الشركة الإيطالية خيارات متعددة لمقتني هذه السيارة الرياضية، كالاختيار من طيف واسع من الجلد الطبيعي، هذا إلى جانب برنامج "فرنجيفنتو" التصميمي، الذي يحاكي برامج التصميم الشخصي لليخوت الفاخرة، بحيث يتم تعديل الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة بناء على طلبات العميل.

وتعليقا على إطلاق السيارة من أبوظبي، قال سفير علامة "فرنجيفنتو" في الإمارات، عبدالله راوح: "سيارة فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي هي أفضل تكريم للصناعة الإيطالية الفاخرة أبدعها ثلاثة من أكثر الأسماء احتراما في قطاع تصنيع السيارات المتفوقة. وخبراتهم الممتدة لعقود وشبكة علاقاتهم المتميزة في مجال صناعة السيارات الفاخرة اجتمعت لإنجاز سيارات الأحلام الإيطالية الرياضية الفاخرة".

من جانبه اعتبر كارلو بيرولو، أحد أعضاء الثلاثي الإبداعي الذي أنجز تصميم السيارة الفائقة إلى جانب باولو منشيني وجورجيو بيرولو، أنها تمثل عملا فنيا فاخرا يأخذ موقعه بشكل مثالي في مشهد الحداثة والفخامة بدولة الإمارات، حيث البحث الدائم عن التميّز والريادة.