بلد الوباء الأول.. حملة مكبرة لتطعيم ملايين الصينيين قبل فبراير

مع تسارع حملات التطعيم في العالم بعد موافقة الحكومات على لقاحات لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، أعلنت الصين عن رغبتها في تطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها الذين يعدون من بين الأضخم في العالم مع الهند، خلال الشهرين المقبلين، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

قال "تاو لينج" المدير في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الصيني في شنجهاي، إن الحكومة تخطط لتطعيم 50 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 فبراير 2021.

ذكر لينج، أن "الدفعة الأولى من التطعيم في الصين ستشمل 50 مليون شخص"، مشيرًا إلى أنها ستكون بحلول 15 فبراير المقبل.

وتركز الصين كما العالم، على إن تكون الفئات الأولى في تلقي اللقاح تلك العاملة في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء من العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى مرضى الحالات الحرجة.

وسبق إن أعلن "تسنج ييشين" نائب رئيس اللجنة الحكومية للصحة العامة في الصين، أن الدفعة الأولى من التطعيم ستشمل في المقام الأول العاملين في مجال النقل بالبرادات، والرعاية الصحية، والنقل الدولية والمحلي، والمزارعين والعاملين في أسواق المأكولات البحرية، وكذلك كل من يتعرض لخطر العدوى بسبب العمل.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تخطط لاستخدام 100 مليون جرعة من اللقاحات الصينية كسينوفارم وغيره، لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل العام القمري الجديد (عيد الربيع)، الذي سيحل ليلة 10-11 فبراير.

وسجلت الصين لقاح سينوفارم ولقاحات أخرى، بينما أنتجت روسيا لقاح سبوتنيك فيي، بينما حصلت لقاحات، بيونتيك- فايرز على الاعتماد الأول عالميًا، يليه موديرنا، وفي الطريق لقاح أكسفورد أسترازينيكا.