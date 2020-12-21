إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

واضطرت بريطانيا لتشديد القيود بسبب خروج السلالة الجديدة من كورونا عن السيطرة.
وزيادة في الطمأنة، أكدت سيلفي على أنه يجب عدم الذعر، وأن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ستسمح بكبح انتشار الطفرة الجديدة و لن يكون انتشارها سريعا في الفترة التي تسبق الاستخدام المكثف للقاحات عبر العالم.
لكنها أكدت على ضرورة أخذ الحذر والاحتياط بالاجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة المستمرة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنها على اتصال وثيق مع المسئولين البريطانيين بشأن ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.
وقالت منظمة الصحة العالمية لـ بي بي سي إنه إلى جانب المملكة المتحدة، إنه تم اكتشاف نفس الطفرة في فيروس كورونا المستجد في هولندا والدنمارك وأستراليا.
وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.
وقبل عدة أيام، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".
وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ، وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة.
وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.
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