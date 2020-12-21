قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن تفاصيل جديدة بشأن المصالحة الخليجية مع قطر فى ضوء ما أعلن عنه وزير الخارجية الكويتي بأن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير .

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن المصالحة لن تتم إلا بتلبية قطر لقائمة المطالب الـ 13 ولن تتم بشكل فردي مع طرف من أطراف الرباعي العربي حتى وإن اختلفت التفاصيل من دولة لأخري، لافتة إلى أن أزمة الصيادين البحرينيين كشفت عن نوايا قطر بعدم إتمام المصالحة والتى دفعت بتوترات كبيرة بين الجانبين .

وأشارت الرشيد إلى أن الموقف المصري الإماراتي متطابق فى الرؤية تجاه المصالحة لاسيما وأن البلدين تعرضتا لحملة شرسة من الإعلام القطري الكاذب الموجه والمحمل بالسموم، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لولى عهد أبو ظبي إلى مصر جاءت بهدف التنسيق للمصالحة كما تطرقا الجانبان إلى الملفات التى تخص البلدين .

واستنكرت "الرشيد"، الأكاذيب التى يبثها الإعلام القطري من تقارير تروج للمصالحة بأنها جاءت بطلب من السعودية وأن قطر حققت انتصار بطلب المصالحة رغم عدم تنفيذ المطالب الـ 13.