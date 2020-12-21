نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تعلن وفاة ابن شقيق أردوغان جراء إصابته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى أحمد أردوغان ابن شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع "ntv"، توفى أحمد أردوعان الذي ناهز 73 عاما، ويعمل تاجرا في محافظة كوجالي، في المستشفى حيث كان يعالج في المدة الأخيرة من فيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوص إصابته.

وقد أفاد الموقع، بأن المريض كان في العناية المركزة بالمستشفى وكان متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها مساء يوم وفاته.

ونعى عدد من المسؤولين المحليين لنجل شقيق أردوغان، حيث عرف بأنه ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان، وبأنه أحد التجار المهمين في منطقة باشيسكيلي بكوجالي.